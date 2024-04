(BIVN) – Here are the results and awards for the 2024 Merrie Monarch Festival held in Hilo, Hawaiʻi. Video clips from the official Merrie Monarch YouTube page have been included for the Wahine overall and Kāne overall winners. Full kahiko and ʻauana results below.

OVERALL WINNER

1ST PLACE

Ka Lā ‘Ōnohi Mai O Ha‘eha‘e

Nā Kumu Hula Tracie & Keawe Lopes

Hālau Ka Lei Mokihana o Leinā‘ala

Kumu Hula Leinā‘ala Pavao Jardin

Hula Hālau ‘O Kamuela

Nā Kumu Hula Kunewa Mook & Kau‘ionālani Kamana‘o

WAHINE OVERALL 2024

1st PLACE: Ka Lā ‘Ōnohi Mai O Ha‘eha‘e, Nā Kumu Hula Tracie & Keawe Lopes

2ND PLACE: Hālau Ka Lei Mokihana o Leinā‘ala, Kumu Hula Leinā‘ala Pavao Jardin

3RD PLACE: Hula Hālau ‘O Kamuela, Nā Kumu Hula Kunewa Mook & Kau‘ionālani Kamana‘o

KĀNE OVERALL 2024

1ST PLACE: Hālau Hi‘iakaināmakalehua, Nā Kumu Hula Hula Robert Ke‘ano Ka‘upu IV & Lono Padilla

2ND PLACE: Hālau Nā Mamo O Pu‘uanahulu, Nā Kumu Hula William Kahakuleilehua Haunu‘u “Sonny” Ching & Lōpaka Igarta-De Vera

3RD PLACE: Hālau Kekuaokalā‘au‘ala‘iliahi, Nā Kumu Hula Haunani & ‘Iliahi Paredes

WAHINE KAHIKO 2024

1ST PLACE

Hula Hālau ‘O Kamuela

Nā Kumu Hula Kunewa Mook & Kau‘ionālani Kamana‘o

Hālau Ka Lei Mokihana o Leinā‘ala

Kumu Hula Leinā‘ala Pavao Jardin

Ka Lā ‘Ōnohi Mai O Ha‘eha‘e

Nā Kumu Hula Tracie & Keawe Lopes

Hālau Hula Ka Lehua Tuahine

Kumu Hula Ka‘ilihiwa Vaughan-Darval

Hālau Mōhala ‘Ilima

Kumu Hula Māpuana de Silva

KĀNE KAHIKO 2024

1ST PLACE

Hālau Hi‘iakaināmakalehua

Nā Kumu Hula Hula Robert Ke‘ano Ka‘upu IV & Lono Padilla

Hālau Nā Mamo O Pu‘uanahulu

Nā Kumu Hula William Kahakuleilehua Haunu‘u “Sonny” Ching & Lōpaka Igarta-De Vera

Hālau Kekuaokalā‘au‘ala‘iliahi

Nā Kumu Hula Haunani & ‘Iliahi Paredes

Ka Lā ‘Ōnohi Mai O Ha‘eha‘e

Nā Kumu Hula Tracie & Keawe Lopes

WAHINE ʻAUANA 2024

1ST PLACE

Ka Lā ‘Ōnohi Mai O Ha‘eha‘e

Nā Kumu Hula Tracie & Keawe Lopes

Hālau Ka Lei Mokihana o Leināʻala

Kumu Leināʻala Pavao Jardin

Hālau Mōhala ‘Ilima

Kumu Hula Māpuana de Silva

Hula Hālau ‘O Kamuela

Nā Kumu Hula Kunewa Mook & Kau‘ionālani Kamana‘o

Hālau Hula Ka Lehua Tuahine

Kumu Hula Ka‘ilihiwa Vaughan-Darval

KĀNE ʻAUANA 2024